شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال آخر جثة فى حادث غرق مركب الإسكندرية والعدد يصل لـ15 متوفيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت قوات الإنقاذ على جثمان طفل من ضحايا مركب صيد بحيرة مريوط، وهو آخر جثمان من الضحايا الـ15 للمركب الذى كان يستقله 20 شخصا ليرتفع عدد الضحايا الذين تم استخراج جثامينهم لـ15 متوفيا.