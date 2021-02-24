أخبار مصر

هيئة الدواء الأمريكية: جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" فعالة ضد كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء الأمريكية: جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" فعالة ضد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الجرعة الواحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" فعالة ضد فيروس كورونا، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية.

 

ويعد هذا اللقاح هو الثالث المصرح به في الولايات المتحدة، بعد لقاحي فايزر- بايونتيك وموديرنا.

 

وكانت شركة الأدوية الأمريكية "جونسون آند جونسون" أعلنت أنها تقدمت بطلب من السلطات الصحية الأمريكية للحصول على ترخيص طارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا.

 

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن اللقاح الذي يعطى على جرعة واحدة، بخلاف معظم اللقاحات المعروفة، يقدم حماية من الفيروس بنسبة تصل إلى 66 % فقط، لكنه قد يكون مفيدا بالنسبة للعالم الذي يعاني شحا في كميات اللقاحات.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا