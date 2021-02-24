شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة التسجيل للحصول على لقاح كورونا لحاملى جوازات السفر من الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً حول آخر المستجدات والجهود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وما آلت إليه اعداد المصابين والمتعافين حتى الآن، موضحة معدلات الاصابة بالفيروس على مستوى المحافظات، ونسب الإشغال الخاصة بالأسرَّة الداخلية، والرعاية، وأجهزة التنفس الصناعى.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه فيما يتعلق بتوزيع اللقاح داخل الجمهورية، فقد تم إعطاء اللقاح للأطقم الطبية فى المستشفيات التابعة للوزارة، وكذا التابعة لوزارة التعليم العالى، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، مشيرة فى هذا الصدد إلى أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال 40 مركزاً على مستوى الجمهورية، كما سيتم إتاحة التسجيل لحاملى جوازات السفر من الأجانب، وحاملى وثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة.