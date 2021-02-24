شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشحات عن قراءة أحمد سعد للقرآن: كلها أخطاء ومخارج الحروف مش مظبوطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وخلال ندوة بـ ”الخليج 365”، استمع الشيخ محمود الشحات أنور لتلاوة للفنان أحمد سعد، وعلق عليها قائلاً:" كلها أخطاء في التجويد وحتى مخرج الحرف غير مضبوط.. وصوته جميل وإحساسه جميل ولكن لكى يتلو القرآن الكريم يجب أن يتعلم أحكام التجويد وأصول التلاوة، لأن القرآن الكريم له قدسية.
وردا على سؤال "هل تمانع تلاوة القرآن الكريم فى مكان سيكون به غناء بعدك أو قبلك؟"، أكد الشيخ محمود الشحات أنور أنه لا يمانع ذلك شريطة أن يكون المكان المخصص له كقارئ للقرآن الكريم غير ذلك المخصص للمطرب، قائلاً : "فمثلا كنت فى المنيا وعلمت أن الفنان حكيم سيغنى بعدى فقلت لمنظم الاحتفالية لن أقرأ على نفس المسرح الذى سيغنى منه المطرب، فقالوا لكل منكم مسرح منفصل".