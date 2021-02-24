شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشحات عن قراءة أحمد سعد للقرآن: كلها أخطاء ومخارج الحروف مش مظبوطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، على رغبة عدد من المطربين الاتجاه لتلاوة القرآن الكريم، قائلا: "أقول لهم لو هتقرأ قرآن تنسى إنك كنت مغنى وتنسى الغناء أصلا، لكن أن تتلو آيات من القرآن ثم تعود مجددا للغناء هذا ضحك على العقول"، ولا يجوز أن تتلو القرآن في احتفالية ثم تغنى في حفل آخر يجب ترك الغناء وتوقيع تعهد بعدم العودة للغناء مرة أخرى وذلك بعد اختبارات يمر بها في التلاوة، فالقرآن الكريم له قدسية".

وخلال ندوة بـ ”الخليج 365”، استمع الشيخ محمود الشحات أنور لتلاوة للفنان أحمد سعد، وعلق عليها قائلاً:" كلها أخطاء في التجويد وحتى مخرج الحرف غير مضبوط.. وصوته جميل وإحساسه جميل ولكن لكى يتلو القرآن الكريم يجب أن يتعلم أحكام التجويد وأصول التلاوة، لأن القرآن الكريم له قدسية.

وردا على سؤال "هل تمانع تلاوة القرآن الكريم فى مكان سيكون به غناء بعدك أو قبلك؟"، أكد الشيخ محمود الشحات أنور أنه لا يمانع ذلك شريطة أن يكون المكان المخصص له كقارئ للقرآن الكريم غير ذلك المخصص للمطرب، قائلاً : "فمثلا كنت فى المنيا وعلمت أن الفنان حكيم سيغنى بعدى فقلت لمنظم الاحتفالية لن أقرأ على نفس المسرح الذى سيغنى منه المطرب، فقالوا لكل منكم مسرح منفصل".