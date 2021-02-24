شكرا لقرائتكم خبر عن مات أثناء الاستماع للقرآن.. أغرب موقف تعرض له الشيخ محمود الشحات أنور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، عن أغرب موقف تعرض منذ بداية تلاوته القرآن الكريم في العزاءات والمحافل المختلفة حيث شاهد أمامه أحد المستمعين وقد وافته المنية أثناء تلاوته القرآن الكريم، قائلاً : "كنت فى حفل بالشرقية وفوجئت برجل مسن عمره تقريبا تجاوز الثمانين، وأتى إلى وقال أنه أتى خصيصا للاستماع إلى رغم مرضه وعدم خروجه من المنزل وقال: "سمعنى يا ابنى أنا جاى اسمعك عشان بحبك".

ضيف الشيخ محمود الشحات أنور خلال ندوة بـ ”الخليج 365” : "جلس بالقرب منى، وقرأت آيات من القرآن ثم جلست للراحة وعدت مرة أخرى وبينما أتلو من سورة "قُرَيْشٍ"، وهى سورة من السور المباركة التى بها أسرار قوية، فلاحظت الرجل وكأنه أغشى، فلفت انتباه مدير أعمالى ليتفقد الرجل فإذا به توفى، وكان هذا الموقف من أغرب المواقف التى مرت على فى حياتى، وشعرت بأن الله من بيته عشان يسمعنى وكتب له أن يموت وهو يستمع للقرآن الكريم.

وردا على سؤال هل تختلف طريقة أداء قارئ القرآن بحسب انفعال الجمهور معه؟، قال الشيخ محمود الشحات أنور: "أي قارئ قرآن أو مغنى أو مؤدي لأى فن لو شعر بسعادة وانسجام الجمهور معه سيبدع فيما يؤدى، بدليل أن تلاوة الاحتفالات والحفلات الكبرى تختلف عن تلاوة الاستديو، ولذلك حينما استمع لأى قارئ أسمع حفلات وليس استديو" .