شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل مالك المركب الغارقة فى بحيرة مريوط بالإسكندرية لدفن ذويه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية مخاطبات لهيئة الثروة السمكية وهيئة الملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد، والمكان الذى خرجت منه المركب وهل هو مرخص للصيد أم لا؟.. وذلك فى إطار تحقيقات النيابة العامة لحادث غرق مركب فى بحيرة مريوط.. كما قررت ثان صرف قائد المركب " محمود. ع.ح" 23 عام من سرايا النيابة لاستلام جثامين أهليته ودفنهم بعد إنهاء الإجراءات من النيابة .

وتباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية تحت إشراف المحامي العام الاول لنيابة الدخيلة والعامرية الكلية التحقيقات، واستدعت قائد المركب الذى راح ضحيته 14 شخصا وإصابة 6 أشخاص لسماع اقواله فى الحادث بعد انقلاب المركب أثناء عودتها من رحلة بحرية فى بحيرة مريوط.

وكان فريق من نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية انتقل لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان، كما انتقلت إلي مستشفي العامرية لسؤال المصابين وسؤال اهلية المتوفين وطالبت الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة و طلب تحريات المباحث حول الواقعة.