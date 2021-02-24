شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الإحلال.. حوافز حكومية لاستبدال السيارات تصل لـ 65 ألف جنيه.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى، مبادرة تحمل العديد من المميزات سواء للمواطن العادى أو للشركات، حيث إنها تشجع الصناعة المحلية، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعى يحد من التلوث البيئى.

وتهدف مبادرة الإحلال للتيسير على المواطنين، حيث يسلم المواطن سيارته التى مر عليها 20 عاما فأكثر، ليأخذ مكانها سيارة جديدة، بشرط أن تكون رخص العربية سليمة.