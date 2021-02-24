شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تواصل خرق الاتفاقيات الدولية: سنقوم بالتعبئة الثانية لسد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أديس أبابا خرق المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفرض سياسة الأمر الواقع في قضية سد النهضة، حيث أعلنت الخارجية الإثيوبية، أنها بصدد التعبئة الثانية لسد النهضة، منوهة بان الخطوة لا علاقة لها للمفاوضات، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، قال أن مصر أكدت مع الوفد الكونغولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي"، وذلك لدفع المسار التفاوضي قدماً ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.