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الأمن يكشف حقيقة فيديو طرد عامل لوالده من المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عامل طرد والده من منزله، وذلك عقب تداول مقطع فيديو بشأن الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يبدي فيه تضرره من قيام نجله وزوجة نجله بالتعدي عليه ومحاولة طرده من المنزل.

وتبين أن الشخص المذكور هو من نشر الفيديو، واتهم نجله بالتعدي عليه وفصل المياه والكهرباء عن شقته الكائنة بذات العقار الذي يقيم به نجله بغرض إجباره على ترك المنزل.

بمواجهة نجله أنكر ما نُسب إليه معللاً اتهام والده له لخلافات عائلية ورغبته في إخراجه من المنزل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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