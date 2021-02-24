شكرا لقرائتكم خبر عن مدن جامعة القاهرة تستقبل طلابها المغتربين والوافدين وفق الإجراءات الاحترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مدن جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب المغتربين والوافدين لتسكينهم خلال فترة انعقاد الامتحانات والفصل الدراسي الثاني، وذلك وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس: (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد).

ويشرف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية، حيث تتم عملية تسكين الطلاب بمدن جامعة القاهرة وفقًا للإجراءات الإحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، حيث تتسع مدن جامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

يذكر أن مدن جامعة القاهرة، تشهد حاليًا عمليات استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب الشاشات في الغرف وذلك ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية في إطار استكمال عمليات التحول إلىى جامعة من الجيل الثالث التي أعلن عنها الدكتور محمد الخشت منذ أكثر من 3 سنوات. ويتابع رئيس الجامعة بشكل مباشر عمليات التسكين ودقة الاجراءات الاحترازية وتيسير اجراءات الطلاب.

خلال استقبال طالبات المدن الجامعية بجامعة القاهرة استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

خلال استقبال طالبات المدن الجامعية بجامعة القاهرة استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول