شكرا لقرائتكم خبر عن طقس بارد بالمنيا.. و 10 غرف عمليات لمواجهة أي تداعيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت موجة الطقس البارد على مدن وقرى محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، مع انخفاض في درجة الحرارة.

ورفعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان محافظة المنيا، من استعدادها، وتم الربط بينها وبين 9 غرف عمليات أخرى هي غرف العمليات في مراكز المحافظة التسع.

كما استنفرت أجهزة الأمن درجة الاستعداد وتم تشديد التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق .