شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مطروح» يحصد مركزين في مسابقة «العربية الفصحى» على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 بالإنجاز الكبير الذي حققه توجيه عام اللغة العربية بعد حصد المركزين الثاني والسادس علي مستوي الجمهورية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالترتيب بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى واحياء فن الخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم .

وأوضح وكيل الوزارة أن الطالبة جاسمين محمد عبدالحليم بمدرسة الروضة الاعدادية حصدت المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى واحياء فن الخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو العربي بينما نال الطالب يوسف عطيوة عبدالله بمدرسة الشهيد احمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية المركز السادس علي مستوي الجمهورية في المسابقة ذاتها وذلك في إنجاز كبير لتعليم مطروح

وقدم مدير التعليم الشكر والعرفان لمعلهما يسري مجاهد موجه عام اللغة العربية والموجهين الأوائل والموجهين تقديرا لهذا الانجاز الكبير علي مستوي الجمهورية والذي جاء تتويجا للعمل المخلص والاداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام الدراسي .

كذلك قدم سلامة التهنئة للزملاء معلمي ومديري مدرستي الروضة والثانوية العسكرية (المشرفين على الطلاب) والمشاركين في تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها وكذلك اولياء أمور الطلاب، واصفًا اياهم بشركاء النجاح والإنجاز معتبرًا ذلك تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد ومتمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

وأهدي وكيل الوزارة إنجاز مسابقة التحدث بالفصحي الى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والذي لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة اوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وتوجيهه المستمر بتفعيل كافة الانشطة التربوية في سبيل مواصلة اكتشاف المواهب الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة .

مطروح تفوز بمسابقة اللغة العربية الفصحى

مطروح تفوز بمسابقة اللغة العربية الفصحى