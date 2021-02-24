شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد بمدارس المحافظة لأداء امتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هناك متابعة مكثفة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدي جاهزيتها لإستقبال إمتحانات الترم الأول من العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، والمقرر إجراؤها بداية من الأسبوع المقبل، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتورة هالة زايد ،وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف أن إدارة صحة البيئة، وإدارة السن المدرسي، وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، شنت حملات مكثفة على المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، لمتابعة كافة الإجراءات الوقائية بها، والمرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، وعدم إستخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والإعتماد الكلي على شبكة المياه العمومية داخل المدارس، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة للفصول، ودورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون على الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، وكذلك التأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء الإمتحانات بمدارس المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن العمل مستمر أيضا داخل وخارج المدراس من خلال الفرق الوقائية، وفرق مكافحة ناقلات الأمراض، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس قبل بدء إمتحانات الترم الأول من العام الدراسي الحالي، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.