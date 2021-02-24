شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية»: إلغاء نظام العمل بالتناوب بالمدارس استعداداً للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغت مديرية التربية والتعليم في القليوبية نظام العمل بالاجازات الاستثنائية والعمل بالتناوب تزامنا مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020 / 2021، وعودة الطلاب للدراسة بعد انتهاء الامتحانات بنفس نظام الدراسة المعمول به في الفصل الدراسي الأول وعودة العمل بالمجموعات الدراسية

قالت سماح إبراهيم وكيل المديرية أنه تم إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب بدءا من يوم 28 / 2/ 2021 وذلك حسب ظروف كل إدارة تعليمية وعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وبدء الدراسة في الفصل الدراسى الثانى من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة للمدارس

وشددت وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية والعمل على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات