شكرا لقرائتكم خبر عن «الفتوى والتشريع»: انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملائمة نظر طلب الرأي المقدم من نقيب الصحفيين، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض اجرائها يوم ٥ مارس المقبل، وذلك لطرح موضوع الفتوى على محكمة القضاء الإدارى، والتى من المفترض ان تصدر في دعويين مقامين في هذا الشأن حكم .

كما قدم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.

وتضمنا الطلبين الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استناداً إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر وقاية الصحفيين في حين أن عدد الصحفيين حوالي ٧ الاف عضو، ولا يسع المكان هذه الإعداد.

وأرسل الطلبين إلى رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ ١٦ يناير الماضي، والثاني بتاريخ ١٧ يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، إلى الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تمهيدًا لصدور رأي قانونى يتم الاستناد اليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد.