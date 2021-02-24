شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الامتحانات وضوابط النجاح والانتقال للصفوف من الرابع وحتى الثاني الإعدادي بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لتلاميذ النقل من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي بمحافظة الدقهلية ابتداءا من يوم الأحد من الأسبوع المقبل، ومخصص يوم واحد فقط لكل صف دراسي يؤدي خلاله الامتحان في جميع المواد الدراسية.

تبدأ الامتحانات بالصف الرابع الابتدائي يوم الأحد 28 فبراير، ثم الصف الخامس في الأول من مارس، و الصف السادس يوم 2 مارس، وزمن الامتحان ساعتين لكل صف، ونوعية الاسئلة تكون اختيار من متعدد، أربعة أسئلة بدائل لكل سؤال وستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة .

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان يوم 3 مارس، والصف الثاني يوم 4 مارس، وزمن الامتحان ساعتين لكل صف، ونوعية الاسئلة تكون اختيار من متعدد، أربعة أسئلة بدائل لكل سؤال وستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة .

وتكون امتحانات النصف الدرسي الثاني امتحانات شهرية خلال شهور مارس وأبريل ومايو ولا يوجد امتحانات لنهاية العام .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى كالتالي:

• تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط درجات الامتحانات التي تُعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

• يشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان

شريطة أن لاتقل الدرجة في أي مادة عن 25%.