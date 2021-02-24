شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة المصرية اليابانية: إقبال كبير من الطلاب الأفارقة للحصول على المنح الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن مصر استعادت دورها القيادى في أفريقيا خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «الجوهرى»، في تصريحات الأربعاء، أن الجامعة تلقت طلبات من ٣٦٧٤ طالبا من ٣٤ دولة أفريقية عبر الموقع الرسمى لها، للحصول على منح دراسية بعد إعلان الجامعة عن تخصيص 150 منحة للدراسات العليا، ممولة بالتعاون بين حكومتى مصر واليابان للأشقاء في القارة السمراء، لإعداد الكوادر الافريقية وصقل خبراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، للمساهمة في دعم التنمية في أفريقيا، على أن يتم قبول ٥٠ طالب سنويا، ولمدة ٣ سنوات، طبقا لما تم الاعلان عنه في مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الافريقية.

وأوضح أن الجامعة تستهدف من تلك المنح خدمة الأشقاء في أفريقيا، حيث تتضمن المنح أحدث التخصصات في العلوم الحديثة، التي تساهم في دعم المشروعات التنموية في أفريقيا.

بدوره، قال الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، إن هناك إقبال كبير من الطلاب الأفارقة للحصول على تلك المنح، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقديم، وبدء إجراءات القبول لعام ٢٠٢١، خلال الفترة من ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وحتى ١٣ فبراير ٢٠٢١ لتخصصات هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة القوى الكهربية، وهندسة علوم الحاسب، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، والهندسة الصناعية وإدارة النظم، وهندسة وعلوم المواد، وهندسة مصادر الطاقة، والهندسة البيئية، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات وعلوم النانو، البيوتكنولوجي، والرياضيات الحسابية والتطبيقية، ومواد الطاقة، والبيئة الفضائية، موضحا أن المنح تشمل المصاريف الدراسية وتكاليف الإقامة وتذاكر السفر، بالإضافة إلى تأمين صحى، وراتب شهري طوال فترة الدراسة.