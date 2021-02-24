شكرا لقرائتكم خبر عن شباب «البرشا» في المنيا يفوز بمسابقة دينية مسيحية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت إدارة الشباب والرياضة بمركز ملوي، بمحافظة المنيا، مسابقة دينية «مسيحية» على هامش مهرجان «استثمر وقتك»، الذي تنفذه الإدارة في كافة مراكز الشباب التي تتبعها.

وأشرف على تحكيم المسابقة «الدينية المسيحية»، ناصر أمجد، وكيل الإدارة، بمعاونة القس رأفت ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنطقة شرق ملوي.

وشارك بالمسابقة «المسيحية» 6 مراكز شباب تتبع إدارة الشباب بملوي، هي مركز شباب ناصر بمدينة ملوي، مركز شباب قرية «هور»، ومركز شباب قرية «قصر هور»، ومركز شباب قرية «البرشا»، ومركز شباب قرية «دير البرشا».

وفاز بالمركز الأول في المسابقة الفريق الممثل لمركز شباب قرية «البرشا».

مسابقة دينية مسيحية برعاية "إدارة الشباب" بملوي في المنيا

مسابقة دينية مسيحية برعاية "إدارة الشباب" بملوي في المنيا

مسابقة دينية مسيحية برعاية "إدارة الشباب" بملوي في المنيا