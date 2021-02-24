شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وعلاج 1752 مواطنًا خلال قافلة طبية بمركز مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، خلال يومين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1752 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 389 حالة جراحة، و468 حالة أطفال، و234 باطنة، و167 قلب، و53 نساء، و192 جلدية، و50 تنظيم أسرة، و92 أنف وأذن، و100 أسنان، إلى جانب أنه تم عمل 96 تحليلا مختلفا، و33 حالة موجات صوتية، وعمل 8 أشعات سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 190 مترددا، وتم خلع أسنان لعدد 9 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 105 مترددين.