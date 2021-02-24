شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الأقصر تستعد لختام الصوم وصلوات عيد فصح يونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الكنائس والأديرة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، لختام صلوات وطقوس صوم «يونان النبي»، وهي أحد الأصوام والعبادات الكنسية ذات الأهمية الكبرى للشعب القبطي، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، والتى شهدت اقبالا كبيرا من الشعب القبطى بكل مناطق المحافظة.

واستقبلت الكنائس المصلين لأداء صلوات أول قداس لصوم يونان النبي على مدار ٣ أيام متتالية أقيمت فيها صلوات وطقوس القداس الإلهي، حيث شهدت كنائس وأديرة المحافظة إقبالاً من المواطنين الأقباط الوافدين لأداء الصلوات بهذه المناسبة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ووفق السعة المقررة وفق تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتباعد الاجتماعى، وقياس درجات الحرارة، ومنع أي شخص لديه أعراض برد، والالتزام الكامل بارتداء الكمامة.

ويختتم صوم يونان، بإجراء صلوات عيد الفصح، صباح غدًًا الخميس، هو ثاني الطقوس القبطية المعروفة بهذا الاسم بعد عيد الفصح الإسم الآخر لعيد القيامة المجيد، وهى كلمة عبرانية تعنى «العبور» وورد ذكرها لأول مره من خلال الكتاب المقدس في العهد القديم، وتردد الكنائس القبطية خلال أيام صوم يونان سفر يونان كاملاً فضلاً عن إقامة الصلوات والقداسات اليومية، مثل طقس الصوم الكبير، ويبدأ بصلاة رفع بخور باكر وتستمر على مدى اليوم.