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«الصحة» تعلن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمقيمين على أرض مصر

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محمد كامل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين «المقيمين على أرض مصر»، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزارة إن تطعيم شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، حيث تنتهي الحملة يوم الأربعاء 3 مارس.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بالمبادرة والتوجه للوحدات الصحية لتطعيم الأطفال.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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