شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: إشراك المواطنين في المبادرات المجتمعية يضمن نجاح واستمرار منظومة النظافة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية رفع الوعى البيئى لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والمعيشية والصحية للمواطنين على النحو الحضارى الذي يليق بمصر وعرض قصص النجاح المختلفة في مجال تدوير المخلفات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دور الشباب والمجتمع المدنى في التكامل مع دور الدولة في دعم التنمية في المحافظات والمساهمة في استعادة الشكل والرونق الحضارى للمحافظات وتفعيل منظومة النظافة.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن البرنامج الثالث من منظومة النظافة والخاص بالدعم المؤسسي يتضمن حملات التوعية والدور الايجابي للمبادرات المجتمعية التي تساهم في إشراك المواطنين في تطبيق منظومة النظافة لضمان نجاحها واستمراريتها، مشيرا إلى قيام الوزارة بتشجيع ورعاية عدة مبادرات مجتمعية لتفعيل منظومة النظافة من بينها لوكيشن فيو وهى عبارة عن مبادرة للنحت والرسم بإستخدام المخلفات ومبادرة معاً لنرتقي للرسم والتجميل وعمل جداريات ومبادرة ملتزمون يا وطن ومبادرة «حنجملها»، مجلس إدارة الشارع، إضافة إلى مبادرة صوتك مسموع التي نفذتها الوزارة لتلقي شكاوى المواطنين في عدة قطاعات من بينها قطاع النظافة والمخلفات موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتواصل مع منظمات المجتمع المدنى لتعميم التجارب الناجحة في مراكزها وقراها لتفعيل المشاركة المجتمعية لنظافة الأحياء والقري المصرية من خلال قاطنيها.

ولفت الوزير إلى أن مبادرة حنجملها، مشروع مجلس إدارة الشارع، والتى ينفذها المجلس الوطنى للشباب تهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب أفراد المجتمع على أهمية النظافة وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعى والمسئولية المجتمعية وجعلهما أسلوب حياة يحافظ بها المواطنين على الوحدة الأولية في بناء الدولة متمثلة في الشارع الذي يقطنه ويعكس كل مظاهر الجمال والتحضر والاسهام في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال رؤية مصر 2030 .

وأوضح أن فكرة مجلس إدارة الشارع لا يعتمد على أي مورد أو مساعدة مادية من الدولة ويأتى موردها الأساسي من عملية فصل المخلفات الصلبة من المنبع والتى يتم تنفيذها عن طريق بيع ما يتم جمعه من مخلفات صلبة من كل منزل بالشارع، مشيراً إلى أنه يتم التنظيم لعملية البيع والمتابعة عن طريق تكوين مجلس إدارة لكل شارع يضم سكانه من كل الفئات وينظم كل احتياجات الشارع من خدمات عامة تتضمن النظافة والإنارة والتشجير والدهانات وزراعة الأسطح من خلال موارد صندوق يشرف عليه المجلس ويحقق ايراده من خلال بيع المخلفات الصلبة التي يتم تجميعها وبيعها من سكان الشارع.

وأضاف الوزير، أن المبادرة تركزعلى التوعية والتثقيف لكل مايخص حماية البيئة والنظافة وتعظيم قيمة المخلفات الصلبة والفصل من المنبع والاستفادة منها لصالح المواطنين والقضاء على مظاهر القبح في الشوارع وتجميلها وتغيير ثقافة المواطن والطفل وجعل النظافة أسلوب حياة يتحقق عن طريق بيع المخلفات الصلبة.

وأوضح أن المبادرة تتضمن عدة محاور إجتماعية واقتصادية وبيئية وصحية وثقافية، مشيراً إلى أن المحور الاجتماعى للمبادرة يركز على خلق روح الرضا عند المواطن نتيجة وجود منظومة هو مشارك بها وتحويل الشارع إلى مؤسسة تكاملية تهتم ببعضها البعض وزيادة الترابط والتواصل بين المواطنين بشكل كبير والتعارف والتفاعل بين السكان بالشارع الواحد خاصة الشباب ووجود كشافة الشارع للأطفال والاهتمام بهم وإشراكهم مع الكبار مما سيخلق لهم سلوك قويم ويغير أي سلوك غير مستحب لديهم ويوجد نوع من المسئولية المبكرة لديهم بحيث يخلق جيل مختلف وأفضل سلوكياً.

وتابع شعراوي، أن آليات تنفيذ المبادرة تركز على توعية مسئولى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لنقلها لأعضائها وتوسيع دائرة التوعية في المدارس والشوارع والتواصل المباشر مع المواطنين وتكوين مجالس مجالس إدارة الشارع وخلق كوادر من أعضاء مجالس الإدارة لنقل التجربة إلى المناطق المجاورة والاشراف على تنفيذها والتوعية أيضاً من خلال تجمعات الاشخاص ذوى الإعاقة وإدماجهم في المجتمع والتنسيق مع الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى بنطاق عمل المبادرة.

ونوه الوزير إلى جهود مبادرة ( حنجملها ) تم تنفيذها في 19 حى في 16 محافظة هي ( أسوان وأسيوط والفيوم وبنى سويف والجيزة والقاهرة والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وقنا وسوهاج والاسماعيلية ) من خلال تكوين مجالس إدارة الشارع في 39 شارع وبالتنسيق مع 16 مؤسسة مجتمع مدنى وجمعية أهلية مشيراً إلى أن معدل تجميع المخلفات الصلبة في إجمالى الشوارع التي تم فيها تشكيل مجلس إدارة الشارع بلغ 1500 كيلو في المتوسط يومياً بإجمالى حوالى 45 طن في الشهر.



مبادرات النظافة في المحافظات

مبادرات النظافة في المحافظات

مبادرات النظافة في المحافظات

مبادرات النظافة في المحافظات

مبادرات النظافة في المحافظات