شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة الشرقية» يناقش أهمية السلامة الغذائية في ندوة «مخاطر سمكة القراض السامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية للتوعية المجتمعية بفرع ثقافة الشرقية.

ونظم قصر ثقافة الزقازيق ندوة تثقيفية بعنوان «مخاطر سمكة القراض السامة وأهمية السلامة الغذائية»، حاضرتها الدكتورة عزة رشاد، مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة، وإسراء إبراهيم، مثقفة صحية.

ودارت الندوة عن مخاطر سمكة القراض أو الأرنب السامة، حيث تكون للسمكة الواحدة القدرة على قتل 1000 شخص، لأن سميتها تتجاوز 1000 ضعف من سمية السيانيد، وتتسبب في تشنجات وقيء وإسهال واضطراب في الوعي وصولا إلى شلل كامل وغيبوبة عميقة ثم الوفاة، ويستغرق ذلك من ساعتين إلى يومين، وعادة ما يحدث التسمم والوفاة في أسر بأكملها، كما تم التنبيه إلى أن بعض التجار يسلخون السمكة لإخفاء معالمها ويقطعونها شرائح رقيقة ويبيعونها على أنها سمك فيليه وهذا يظهر أهمية عدم شراء أي فيليه إلا من شركات مأمونة ومصادر معلومة، بحضور مدير عام الفرع، وكوكبة من مثقفي الشرقية.