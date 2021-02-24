شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة شباب مصر تقوم بتوعية 130 ألف مواطن للمساهمة في دعم الاستراتيجية القومية للسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مبادرة شباب مصر توعية ما يقرب من 130 ألف في 18 محافظة على التكيف والتعامل مع المتغيرات التى فرضتها جائحة كورونا على ديناميكيات الأسرة المصرية.

وتعمل مبادرة شباب مصر تحت مظلة المجلس القومي للسكان وبدعم من هيئة اليونيسيف ضمن جهود الدولة لتفعيل دور الشباب في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية باعتبارهم شركاء فاعلين في جهود التنمية.

وقام بالتوعية عدد من الشباب المتطوعين في مبادرة شباب مصر من المنظمات الطلابية لكليات الطب و التمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي بالمشاركة الفعالة مع كوادر وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة، حيث تمت التوعية بطرق التربية الإيجابية والتعامل مع السلوكيات السلبية لدى الأطفال لتجنب العنف ، ومعرفة الخدمات التي توفرها الدولة في حالة الاحتياج اليها كما استغل الشباب هذة الفرصة لتوعية المواطنين بالقضايا السكانية.

جاء ذلك في إطار الدور الذي يقوم به المجلس القومي للسكان في دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتي تتضمن رفع الخصائص السكانية للأسرة المصرية جنبا إلى جنب مع السيطرة على النمو السكاني لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية.

جدير بالذكر أن المبادرة قد قامت بالوصول الى أكثر من مليون مواطن بالمحتوى التوعوي من خلال صفحات التواصل الاعلامي الخاصة بها.