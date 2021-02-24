شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم قافلة ثقافية بمنطقة أولاد علام بالدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، قافلة ثقافية بمنطقة أولاد علام، بالدقى، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، وتلبية الاحتياجات الثقافية والتوعوية لتنمية المهارات واكتشاف المواهب، بحضور اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي والدكتورة نهي نبيل مدير عام ثقافة الجيزة.

ونظمت ثقافة الجيزة بمكتبة الدقي قافلة ثقافية وفنية، تضمنت ورش فنون تشكيلية لفن النحت والتشكيل بالطين الأسواني، وورشة أشغال يدوية لطى الورق (الأرجامي)، ومحاضرة بعنوان "دور الثقافة في تحسين جودة الحياة" وتناولت المناقشة الأدوار المتعددة التي تؤثر بها الثقافة في الرقي بالمجتمع.

كما تضمنت القافلة ورشة لتعليم أشغال الكروشية للسيدات لتكون حرفة يدوية وبداية مشروع صغير يمكن أن يمثل مصدر دخل للأسرة، وورشة لتعليم الحرق على الخشب، وفي إطار المحافظة والاهتمام بالتراث الشعبي تم تقديم عرض تنورة تراثية، وعرض عرائس ترفيهي للأطفال، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وتوزيع هدايا رمزية من قصص قطر الندي.