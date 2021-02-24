شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: فحص طبى لطلاب المدن الجامعية قبل التسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، استقبال الطلاب للتسكين تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تبدأ المدن الجامعية استقبال الطلاب من غد، الخميس 25 فبراير.

وأشارت المدن الجامعية ، إلى أن استقبال الطلاب وحضورهم فى الأيام المقررة لكل الطلاب اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا وذلك لإجراء الفحص الطبى للتأكد من خلو الطالب من فيروس كورونا ، موضحة أنه لن يسمح باستقبال الطلاب يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقالت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة عين شمس، إلى ذلك يأتى في إطار الاستعداد للعودة من إجازة منتصف العام وبمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2020 ؛ وفي إطار جهود جامعة عين شمس في الحفاظ على صحة أبنائها في ظل الظروف المحيطة بنا وحرصها على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب جامعة عين شمس ، فإنه لن يسمح باستقبال أى طالب أو طالبة إلا قبل موعد الامتحانات بـ48 ساعة على أقصى تقدير.

وتابعت: وحرصا على سلامتكم يجب الالتزام بالمواعيد المقررة لكل طالب حيث لن يتم السماح باستقبال أي طالب أو طالبة فى غير الموعد المحدد له، كما لن يتم السماح بدخول المبانى لأي طالب أو طالبة إلا بعد عمل الكشف الطبي والتحليل المقرر يوم وصوله وذلك بمقر المدينة التي يقيم بها على نفقة الجامعة.

وأكدت الجامعة أنه حرصا على عدم دخول أي طالب أو طالبة مصاب بفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة باقي الطلاب يتم تسكين كل طالب وطالبة في ذات الغرفة التي كان يقيم بها قبل تعليق الدراسة.