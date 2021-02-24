شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول إدارة التعلم الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة حلوان، ورشة عمل عن تصميم المقررات الإلكترونية باستخدام إدارة التعلم الإلكترونى" استخدام مايكروسوفت تيميز المستوى المتقدم"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، واشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة ، الحرص الكامل على تنظيم ورش العمل حول التعلم الرقمى وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى هذا الملف أهمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببرنامج التنمية المستدامة 2030 ، لذا تساهم ورش العمل هذه فى زيادة الخبرات فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات لتهيئة بيئة تعليمية تحاكي الواقع وتهدف إلى تحقيق المستقبل المنشود، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية وتقديم كافة وسائل الدعم التكنولوجي والتقني لهم .

فيما قال الدكتور إيهاب حمزة أن مركز تكنولوجيا التعليم يهدف إلى تقديم الدعم التكنولوجى لجميع المؤسسات المحيطة فى كافة القطاعات والمجالات وتقديم الدورات والاستشارات التكنولوجيه لكافة الكوادر البشرية كلا حسب احتياجاته، ونشر ثقافة التحول الرقمى فى التعليم، ومساعدة المدارس المحيطة ذات الإمكانات المحدودة وتوفير دورات تدريبية للمدرسين فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما أوضحت الدكتورة حنان كريمة أن المركز يعمل على توفير دورات تدريبية للطلاب حول كيفية التواصل عن بعد مع المدرسين لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الرقمية، كما يعمل على توفير دورات تدريبية وورش عمل حول طرق التواصل المختلفة بين المعلم والمتعلم.

وتتضمن ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:

1 . انشاء مقرر الكتروني

2. رفع المحتوى العلمي للمقرر

3. إعداد محاضرة تفاعلية

4 . إعداد التكليفات assignment

5. إعداد الاختبارات الفصلية quiz

6. التقييم grade book

يذكر أن ورشة العمل تستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة للتعرف على طرق التعامل مع منصات التعليم عن بعد في ظل توجهات الدولة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب واستمرار الدراسة أونلاين في الفصل الدراسي الثاني، كما تهدف إلى معرفة الطرق المختلفة لعمل أنشطة وتكليفات للطلاب وطرق الاختبارات الالكترونية.