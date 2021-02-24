قياس درجات الحرارة و غرف عزل.. إجراءات مواجهة كورونا في لجان امتحانات المعاهد الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادات بجميع المراحل، التي تبدأ السبت المقبل.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، وهي كما يلي:

1- قياس درجة حرارة كل طالب على باب المعهد قبل الدخول إلى اللجنة.

2 ـ الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة.

3 ـ عدم السماح بدخول أي شخص تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية مع توجيهه إلى الطبيب المختص أو المستشفى المختصة لإجراء الكشف والتحاليل الطبية اللازمة.

3 ـ الحرص على ارتداء الكمامات عند دخول المعهد ومقرات اللجان وطوال فترة الامتحان.

4 - مراعاة التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب عند الدخول إلى المعهد ولجان الامتحان بوجود مسافة آمنة متر على الأقل بين كل طالب وزميله، وكذلك بين جميع الملاحظين والمترددين على اللجان.

5 ـ مراعاة ألا يزيد عدد الطلاب داخل لجنة الامتحان عن 14 طالبا فقط مع الالتزام بالإجراءات السابقة.

6 - تخصيص مقعد مستقل لكل طالب أثناء الامتحانات داخل اللجنة، وعدم السماح بتبديل المقاعد وأماكن الجلوس إلا للضرورة القصوى.

7 - العزل الفوري لأي طالب أو شخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا داخل لجنة الامتحان، وذلك في غرفة العزل المجهزة مسبقا داخل المعهد لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن القطاع أنهى استعداداته لامتحانات نصف العام الدراسي التي تبدأ الأسبوع المقبل، بجميع المناطق.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات لمصراوي، أن الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد، وجه بضرورة استعداد المناطق للامتحانات، وتوفير كل الإمكانيات والمتطلبات لإنجاح العملية الامتحانية، والتنبيه على كل منطقة بضرورة إنشاء غرفة عمليات، وإرسال تقرير يومي إلى رئيس القطاع لمتابعة المستجدات بصفة مستمرة.

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