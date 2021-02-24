وزير النقل: إرسال طلبة ومهندسين إلى المجر للتدريب على تكنولوجيا السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اليوم الأربعاء، بحضور كل من رئيس هيئة السكك الحديدية، ورئيس شركة "ترانسماش هولدنج" المجرية.

جاء ذلك على هامش استقبال الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، والتي تم توقيعها بين هيئة السكك الحديدية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي- المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، والتي وصل منها حتى الآن 260 عربة.

وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدَين، والتي كان من ثمارها صفقة العربات التي يتم توريدها، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر.

وأعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن تقديره هذه الصفقة التي وصفها بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين، مؤكدًا التزام الجانب المجري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات، موجهًا الدعوة إلى وزير النقل المصري لزيارة المجر لحضور أعمال شحن الدفعة الأولى من العربات المكيفة المصنعة في المجر يونيو 2021.

وأعرب بيتر سيارتو عن تطلع الشركات المجرية إلى التعاون مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة النقل، وكذلك في مجال الدراسة والتدريب للطلبة الشباب، ولمهندسي السكة الحديد في مجال تكنولوجيا النقل.

وأبدى الجانب المجري الاهتمام بتدشين تعاون مثمر مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة السكك الحديدية، لافتًا إلى الاهتمام بالتعاون في مجال تصنيع 200 عربة نوم سكة حديد جديدة، مع توطين صناعتها في مصر من خلال التعاون بين الشركات المجرية ووزارة النقل المصرية والهيئة العربية للتصنيع، وفقًا للمواصفات التي تضعها هيئة السكك الحديدية المصرية مع توفير التمويل اللازم للصفقة.

ورحَّب كامل الوزير بالتعاون المشترك الحالي وبالتزام الجانب المجري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات؛ خصوصًا أن العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل؛ لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وعدم تشغيل أي قطارات قديمة على خطوط الشبكة بنهاية العام الحالي.

وأكد وزير النقل أهمية زيادة حجم المشروعات المشتركة؛ سواء في مجال عربات النوم أو في مشروعات النقل الأخرى، مثل مشروعات النقل بمحافظة الإسكندرية، كمشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وكذلك إعادة تأهيل ترام الرمل؛ خصوصًا مع توافر تمويلها وأهميتها الكبيرة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل بمحافظة الإسكندرية.

وأشاد الوزير باهتمام الجانب المجري بإرسال طلبة مصريين إلى المجر من خلال منح تعليمية في كل المجالات، مشيرًا إلى إمكانية إرسال مهندسي السكة الحديد إلى المجر للتدريب على تكنولوجيا السكة الحديد، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتخريج أجيال جديدة من المهندسين الشباب تستطيع مواكبة التطور الكبير في قطاع النقل بمصر، بالتزامن مع تخريج دفعات جديدة من الفنيين المتخصصين من المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان.