رسميا.. السيسي يجدد تعيين شوقي علام بدار الإفتاء حتى أغسطس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، في منصب مفتي الديار المصرية وذلك حتى تاريخ 12 أغسطس المقبل، تاريخ بلوغه سن التقاعد. بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية.

وتم التجديد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية في يناير 2017، بموافقة إجماع هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، طبقا لقانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

ومن المقرر أن يبلغ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، السن القانونية للمعاش في شهر أغسطس المقبل.

وينص قانون هيئة كبار العلماء، على اختيار أحد الشخصيات التي يتوافق عليها أعضاء الهيئة للتعيين في منصب مفتي الديار المصرية، وترشيحها لرئاسة الجمهورية، قبل شهرين من نهاية فترة المفتي الحالي.

وعقدت هيئة كبار العلماء، اجتماعا في سبتمبر الماضي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة بالدراسة، لاستعراض أبرز القضايا المستجدة على الساحة وأهمية تكثيف الجهود لنشر الخطاب الديني المعتدل.

وشكّلت هيئة كبار العلماء لجنة برئاسة الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق، عضو الهيئة، لبحث الأسماء المرشحة للانضمام، وأسفرت القرعة عن فوز ثلاثة أعضاء جدد وهم: " الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد الضويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، وكيل الكلية الأسبق".​