شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مسنين من شوارع كفر الشيخ لدارى رعاية بالمنصورة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إدارة شؤون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، ووحدة التدخل السريع بمديرية التضامن بكفر الشيخ، بنقل مسنين، الأول لدار رعاية بالمنصورة، والأخر لدار رعاية بالجيزة، أحدهما «م.م.ا» العمر 51 سنة بلا مأوى، كان يجلس بجوار إحدى العمارات السكنية بمدينة كفر الشيخ، وتم توفير متطلبات الإقامة المؤقتة نهاية الأسبوع الماضي، ليتم نقله أمس لدار رعاية «بداية جديدة» بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

كما تمكنت إدارة شؤون المجتمع، وفريق الإغاثة بالمحافظة، وفريق التدخل السريع بالتضامن، من نقل «أ.م.ح» 75 سنة كان يقيم بشارع المصنع، وأحيانا ينتقل لقيم بجوار مسجد عباد الرحمن بتقسيم 2، ليتم نقله لدار الفريد للرعاية الاجتماعية بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين والتي أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى،لتوفير حياة كريمة لهم، كما أثنى بالمجتمع المدني وأهالي المحافظة، لحسن معاملتهم لمن لا مأوى لهم.