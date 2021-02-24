شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف البحث عن المفقودين في حادث مركب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنفت فرق إلانقاذ والغواصين المتطوعين، صباح اليوم الأربعاء، أعمال البحث عن المفقودين في حادث المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال مصدر أمني، إن إجمالي عدد الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن 9 جثث فقط، بينهم 5 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، نافيا ما تردد عن انتشال جثة عاشرة لطفل مساء أمس.

وأضاف المصدر أنه تم تكثيف عمليات البحث اليوم بزيادة عدد الغواصين المشاركين في عمليات البحث، لافتا إلى ان الغواصين يعملون في أجواء شديدة الصعوبة بسبب موجة الطقس السيئ.

كان مركب يقل نحو ٢٠ شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية «زردة» بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية، ما أسفر عن غرق 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين، فيما لا يزال قرابة 5 آخرين مفقودين.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تم الاستعانة بـ4 فرق إنقاذ من البحيرة والدقهلية والمنوفية والغربية، إضافة إلى أن الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة متواجدة في موقع الحادث وتجرى عمليات البحث.

وشيع المئات من أهالي قرية الهوارية غربي الإسكندرية، مساء أمس، جنازة ٩ من الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، وذلك بعد تسلم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام.