شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يختتمون صوم يونان اليوم.. والقداس غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم الاقباط الارثوذكس اليوم الاربعاء صوم يونان النبى، بصلوات قداسات إلهية وسط حضور شعبي محدود اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، بتحقيق التباعد وحضور 25% فقط من السعة الاستيعابية للكنيسة ومراعاة جلوس فرد في كل دكة أثناء الصلاة.

ويترأس القمص ابرام اميل الوكيل البابوى في الاسكندرية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، صلوات القداسات بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس، فيما يترأس الصلاة في الكنائس الاباء الكهنة رعاة الكنائس وبنفس الاجراءات الاحتترازية، وتولت فرق الكشافة التابعة للكنيسة المرقسية، تنظيم عملية الدخول إلى الكاتدرائية أثناء الصلاة، حيث تم تشغيل بوابة كشف المعادن والسماح بالدخول فقط لحاملى الصليب أو بطاقة الهوية .

وقال «القمص ابرام»، لـ«المصرى اليوم»، أن القداسات بمناسبة صوم يونان تنتهى اليوم في تمام السادسة مساءاً فيما يتم اقامة قداسات عيد فصح يونان غداً الخميس.

وأضاف أن الأقباط يتناولون الاطعمة النباتية فقط طوال فترة الصوم، وحتى منتصف ليل اليوم التالى، مشيرا إلى أن صوم يونان بمثابة استعداد روحى للصوم الكبير الذي يبدأ يوم 8 مارس المقبل ولمدة 55 يوماً.

وعن صوم يونان قال «ايميل»، أن الأقباط يشبهونه بقيامة السيد المسيح عليه السلام حيث طالب الله يونان النبى بالذهاب إلى مدينة نينوى، التي كانت تعصاه كونها كانت مدينة عائمة في الظلم والخطية، وأن يبلغها رسالة الإيمان، فرفض وحاول الهروب إلى مدينة «ترشيش»، ولكن حدث هياج عظيم في البحر، واضطر البحارة لإلقائه في المياه، فابتلعه حوت ضخم، وبعدها ألقاه على شواطئ مدينة نينوى، فأبلغهم رسالة التوبة، فتابوا وصاموا لمدة ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن صوم يونان يعرف أيضا بـ«فصح يونان»، وهو مصطلح كنسي فريد، لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد، الذي يطلق عليه أيضا عيد الفصح، ما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان، على أنها رمز لقصة المسيح حيث ترى الكنيسة قصة يونان، بها رمزية لقصة المسيح، حيث مكث يونان ثلاثة أيام، في جوف الحوت، بينما مكث المسيح ثلاثة أيام في جوف القبر.

كنائس الاسكندرية تبدأ صوم يونان

كنائس الاسكندرية تبدأ صوم يونان

كنائس الاسكندرية تبدأ صوم يونان

كنائس الاسكندرية تبدأ صوم يونان