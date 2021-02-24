شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق «الزعفرانة - العين السخنة» الساحلي بعد إزالة آثار السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولو مرور البحر الأحمر، إن الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع مرور السويس، أعادت فتح طريق العين السخنة- الزعفرانة الساحلي، بعد إزالة أثار السيول، وغلقه من جانب المرور، بسبب الأمطار الغزيرة وسيول بالعين السخنة، وتحويل المسار إلى طريق الجلالة، وعودة فتح الطريق مرة أخرى.

فيما تعرضت منطقة الكيلو 60 بطريق غارب الزعفرانة، بعد سقوط أمطار صباح اليوم الأربعاء، وتم عمل تحويلة للطريق بمسافة 2 كيلو متر، وجاري إصلاح الطريق وعودة الحركة المرورية للاتجاهين.

كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق العين السخنة- الزعفرانة، وذلك بالتنسيق ما بين مرور السويس، والبحر الأحمر، بعد سقوط سيول بمنطقة العين السخنة، وتم تحويل مسار الطريق بطريق الجلالة.