شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» بمركز المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، جهود رفع كفاءة ترع الري للحفاظ على الثروة المائية للبلاد، وتقليل الفاقد المائي، لتحسين منظومة الري، وبدأت اليوم أعمال تغطية ترعة «أبوفليو»، من المنطقة التابعة لقرية «نزلة حسين» في مركز المنيا.

وبدأت المعدات تطهير الترعة، ورفع أية مخلفات أو تراكمات مترسبة بها، تمهيدا للتعامل مع مجري الترعة بالتغطية، تنفيذا لتوجيهات، العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا.