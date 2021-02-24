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بدء أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» بمركز المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، جهود رفع كفاءة ترع الري للحفاظ على الثروة المائية للبلاد، وتقليل الفاقد المائي، لتحسين منظومة الري، وبدأت اليوم أعمال تغطية ترعة «أبوفليو»، من المنطقة التابعة لقرية «نزلة حسين» في مركز المنيا.

وبدأت المعدات تطهير الترعة، ورفع أية مخلفات أو تراكمات مترسبة بها، تمهيدا للتعامل مع مجري الترعة بالتغطية، تنفيذا لتوجيهات، العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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