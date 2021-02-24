شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتوعية بتعديلات قانون الشهر العقاري بـ«إعلام بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، عن تنظيم حملة تثقيفية لرفع وعي المواطنين بتعديلات قانون الشهر العقاري بعد اللغط الذي ثار حول تنفيذ تلك التعديلات، مضيفا أن التعديلات الواردة على قانون الشهر العقاري وتحديدا في المادة 35 مكرر بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والمزمع تنفيذها 4 مارس القادم تتطلب أن يعلم الجميع بهذه التعديلات ومواجهة للشائعات والمعلومات المغلوطة حول القانون.

وقال مدير إعلام القليوبية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الحملة التثقيفية ستنطلق بداية من مارس حتى مايو 2021 بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري وكلية الحقوق ونقابة المحامين، وتتضمن قيام مراكز الإعلام ومراكز النيل بالإدارة العامة لإعلام القليوبية بتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والحلقات النقاشية واللقاءات الحوارية بقرى ومدن المحافظة.

وأكد «عرفة»، أن الغرض من تعديل قانون الشهر العقاري هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.