شكرا لقرائتكم خبر عن سائق مركب الإسكندرية فقد زوجته وولديه.. تفاصيل جديدة عن ضحايا الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الحاج أحمد سالم أبوقرقور العزومى، أحد عواقل قبيلة مطيريد وأبناء عمومة ضحايا حادث غرق مركب الهوارية بالإسكندرية، الذي وقع أمس الأول في إحدى جزر وادى مريوط، وراح ضحيته حتى الآن 9 متوفين و6 مصابين وناجين، وجارى البحث عن مفقودين جدد، تفاصيل جديدة بخصوص سائق المركب محمد عطية حميده بو مطيريد والذي أشيع أنه فر هاربا فور وقوع الحادث مشيرا إلى أنه من أبناء عمومة الضحايا.

وقال «أبوقرقور»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الاربعاء، أن ما يتردد عن هروب سائق المركب غير صحيح على الاطلاق، متسائلاً: كيف يهرب وهو من فقد زوجته وابنه وابنته في الحادث، مشيراً إلى أنه يتعرض حاليا لحالة من عدم الاستقرار الذهني جراء ما حدث لأسرته وفقدانه أعز الناس إلى قلبه.

وتابع: «المصابين والناجين أطفال دون الخامسة من العمر باستثناء أحدهم الذي لا يتعدى عمره 13 سنة».

وأشار إلى أن المصابين والناجين 6 أفراد، ويتبقى 5 جثث مفقودة في البحيرة حتى الآن.

وقال أن الغواصين المتطوعين يقومون بدور ملحمى كبير دون مقابل، والذين جاءوا من كل مكان لاغاثة عائلة ابو مطيريد، لافتا إلى أنه تم العثور على ادوات اكل عبارة عن أطباق ومعالق وشوك اليوم الأربعاء ما يعنى فيه امل العثور على الجثث المفقودة.

أحد أبناء عمومة ضحايا "مركب الاسكندرية" يكشف تفاصيل جديدة: السائق فقد زوجته وولديه والعثور على أدوات طعام

أحد أبناء عمومة ضحايا "مركب الاسكندرية" يكشف تفاصيل جديدة: السائق فقد زوجته وولديه والعثور على أدوات طعام

أحد أبناء عمومة ضحايا "مركب الاسكندرية" يكشف تفاصيل جديدة: السائق فقد زوجته وولديه والعثور على أدوات طعام

أحد أبناء عمومة ضحايا "مركب الاسكندرية" يكشف تفاصيل جديدة: السائق فقد زوجته وولديه والعثور على أدوات طعام

أحد أبناء عمومة ضحايا "مركب الاسكندرية" يكشف تفاصيل جديدة: السائق فقد زوجته وولديه والعثور على أدوات طعام

أحد أبناء عمومة ضحايا "مركب الاسكندرية" يكشف تفاصيل جديدة: السائق فقد زوجته وولديه والعثور على أدوات طعام