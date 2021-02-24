شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تستعد للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور آسر البنا، مديرعام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالسويس، الاجتماع الثاني للإعداد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالطعم الفموي سابين احادي التكافؤ النمط ٢ مصر ٢٠٢١.

حضر الاجتماع الدكتور رضا فكري، وكيل المديرية، والدكتورة سارة فؤاد، مسؤول الإشراف المركزي من القطاع الوقائي بوزارة الصحة، والدكتورة آية فهمي، مدير إدارة الأمراض المعدية ومسؤولي الوقائي والترصد بالإدارات الصحية، وذلك للوقوف على إعداد الخطة التنفيذية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.