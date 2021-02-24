شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة اجهور في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي، والمعمل المركزي ووحدة الفحم، حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور بمحافظة القليوبية.

شارك فريق التفتيش البيئي عددًا من الجهات المعنية منها، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والوحدة المحلية لمدينة أجهور، وكذلك بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تم خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعدد من تلك المكامير، كما تبين من أعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عددًا من المخالفين، وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.