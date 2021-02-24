شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقى عامل مصرعه، وأصيب مقاول وعامل، آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها بطريق القاهرة- السويس، ونقل رجال الإسعاف المتوفى للمشرحة، والمصابين لمستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بالحادث، ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، 4 سيارات لموقع الحادث بمنطقة عبيد.

وأفادت المعاينة بأن السيارة الملاكي بدون لوحات، وانقلبت عدة مرات بعد انفجار الإطار الأمامي. وأسفر ذلك عن مصرع بسام قدري، 23 عاما، عامل مقيم بسوهاج، وإصابة أبانوب ماهر فؤاد، 25 عاما، بنزيف في المخ واشتباه بكسر فى قاع الجمجمة، وكرولوس مصلح ميلاد، 23 عاما، أصيب بكدمات وسحجات ويشتبه فى إصابته بكسر في العمود الفقري.