شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السيول.. تحويل حركة المرور من طريق الزعفرانة العين السخنة إلى الجلالة القطامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت إدارة مرور البحر الأحمر تحويل حركة المرور من طريق «الزعفرانة- العين السخنة الساحلي» إلى طريق «الزعفرانة- الجلالة- القطامية- القاهرة»، وذلك بعد

غلق طريق «الزعفرانة- العين السخنة» بسبب السيول. كان طريق «الزعفرانة- العين السخنة»، تعرض للسيول كما تعرض طريق «الزعفرانة- راس غارب» للسيول، بمنطقة الكيلو ٧٠. الوضع في مصر

اصابات 178,774

تعافي 138,183

وفيات 10,404