شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السيول.. تحويل حركة المرور من طريق الزعفرانة العين السخنة إلى الجلالة القطامية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت إدارة مرور البحر الأحمر تحويل حركة المرور من طريق «الزعفرانة- العين السخنة الساحلي» إلى طريق «الزعفرانة- الجلالة- القطامية- القاهرة»، وذلك بعد
غلق طريق «الزعفرانة- العين السخنة» بسبب السيول.
كان طريق «الزعفرانة- العين السخنة»، تعرض للسيول كما تعرض طريق «الزعفرانة- راس غارب» للسيول، بمنطقة الكيلو ٧٠.
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