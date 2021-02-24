شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في شركة كبرى في القاهرة والمحافظات في العديد من التخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة أمان_للتمويل متناهي الصغر والخدمات المالية إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل العديد من الوظائف التالية في عد محافظات

1 - محافظة الفيوم

فرع_الطاميه يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 م

العنوان: الطاميه - طريق الفيوم عمارة المهندس نادي مهران بجوار نادي النصر امام برج علاء المصري .

لمقابلات_من 9 ص : 3 عصراً .

- الوظائف_المطلوبة:

1) مدير_فرع: (فرع الطامية)

- المهام_الوظيفية:

• الإشراف المباشر على العمل بالفرع.

• تحقيق أهداف الشركة داخل النطاق الجغرافي للفرع.

• تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد وكفاءة وجودة محفظة التوظيف بالفرع.

• وضع الخطط والبرامج الخاصة بالترويج للشركة في نطاق عمل الفرع وذلك بهدف تحقيق المستهدف من الخطة.

• متابعة عمل المجموعات الميدانية والإدارية لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

• القيام بالزيارات الميدانية لعينات من الحالات، وخاصة للتمويلات الجديدة للتحقق من جدية الطلبات المقدمة وحسن الاستعلام المعد عن العملاء ومدى مناسبة مبلغ التمويل مع حجم الانشطة القائمة وتدفقاتها النقدية.

• المتابعة الفعالة للموظفين لترشيد المصروفات للوصول لنقطة التعادل في أقرب وقت ممكن.

• تقديم التقارير.

• القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

-المتطلبات_الوظيفية:

• مؤهل عالي مناسب.

• خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مجال التمويل الأصغر منهم 3 سنوات على الأقل كمدير فرع.

• القدرة على التخطيط والتنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

• القدرة على الاتصال والإدارة و العمل الميداني.

• أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

2) رئيس_مجموعه:

-المهام_الوظيفية

• مسئول عن تحقيق أهداف الشركة علي مستوي مجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

• مسئول على تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد والمحفظة في خطر لمجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

• متابعة عمل المجموعة لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

• عقد اجتماعات دورية مع المجموعة لمناقشة مستوى سير العمل وتشخيص المشكلات وتحليل أسبابها والوصول إلى الحلول اللازمة.

• مراجعة طلبات التمويل التي يقدمها الأخصائين والتحقق من جدية المعاينات واستيفائها للشروط الواردة بالسياسة.

• متابعة معدلات سداد الأقساط في تواريخ استحقاقها.

• مقابلة العملاء لبحث مشكلاتهم وشكواهم وكذلك لتحديد موقفهم من سداد الأقساط المتأخرة عليهم والعمل على تصفية المتأخرات.

• إصدار التوصيات بخصوص طلبات القروض .

• تقديم التقارير إلى مدير الفرع عن أداء المجموعة الحالي والمستقبلي وكذلك التوصيات اللازمة لتطويره.

• القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

-المتطلبات_الوظيفية:

• مؤهل عالي مناسب.

• خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

• القدرة على التنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

• القدرة على الاتصال والإدارة و العمل الميداني.

• أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) اخصائي_تمويل:

-المهام_الوظيفية

• الترويج لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء للشركة داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

• شرح أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

• توفير المعلومات للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات الشركة وعن الشروط والضوابط والسياسات المتبعة.

• تقديم المساعدة للعملاء بتوفير النماذج لهم وإرشادهم إلي استيفائها والي إعداد المستندات التي ترفق بها.

• الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء راغبي الحصول على تمويل من الشركة وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي للمنشاة والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم علي سداد الأقساط واحترامهم للالتزامات التي تترتب علي منح التمويل .

• تقديم التوصيات بشان الموافقة علي طلبات التمويل والمبلغ المقترح الذي يتناسب مع سياسات التمويل والغرض من التمويل وقابلية المنشاة للنمو وكذلك التوصية بمدة السداد.

• مراقبة و متابعة أداء المنشآت بعد صرف التمويل للتأكد من صرف التمويل في الغرض المخصص له.

• القيام بما يسند إليه من أعمال أخري مماثلة.

-المتطلبات_الوظيفة:

• مؤهل عالي مناسب.

• مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

• إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها.

يرجي احضار صورة من المؤهل_الدراسي و بطاقة_الرقم_القومي وترسل السيرة الذاتية علي:

[email protected]

Whats App:

Mr. Ahmed Esmat - 01008186601

Mr. Rafaat - 01146699196

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2 - محافظة مطروح

وظيفة مسئول_مبيعات_داخلية بفروع محافظة_مطروح يوم الاحد 28 فبراير 2021 م بالعنوان الاتي :

-الاسكندرية: السيوف- 6 ش اديب معقد بجوار البنك الاهلي المصري - سنتر الزهراء - شركة امان بالدور الاول علوي .

المواعيد: من 10 ص الي 3 م

مجال_الشركة : مبيعات الهواتف والاجهزة الكهربائية و المنزلية.

الشروط:

• ان يكون خريج جامعي (مؤهل عالي) فقط

• يفضل من لديه خبرة بمجال المبيعات الداخلية (الاجهزة الالكترونية - الهواتف)

• حسن المظهر.

• ان يكون من ساكني محافظة #مطروح.

المميزات :

• 5 ايام عمل - يومين اجازة متغيرة.

• 9 ساعات عمل.

• تامين (على الحياة - طبي - اجتماعي ).

• رواتب مجزية + عمولات على المبيعات.

• فرص قوية للترقي الوظيفي.

• امكانية تقسيط منتجات من الشركة.

-يتم التواصل بارسال السيرة الذاتية مع ذكر (الوظيفة+ المنطقة) في خانة الموضوع علي:

Whats App #only @ 01091032558

MR. Eslam Magdy

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3 - محافظة الاسكندرية

يوم الاحد الموافق 28 فبراير2021 م

لفروع: ( العجمي - المندرة - السيوف - محرم_بيك - العامرية )

عنوان_المقابلات :

لاسكندرية: السيوف- 6 ش اديب معقد بجوار البنك الاهلي المصري - سنتر الزهراء - شركة امان بالدور الاول علوي .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (جميع الفروع)

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

4) مدير_منطقة:

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 10 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير منطقة.

5) محاسب: (جميع الفروع)

6) امين_خزينة: (جميع الفروع)

7) مشرف_خزن: خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالحسابات ويفضل بمجال التمويل الاصغر

8) مراجع_داخلي

9) اداري

10) مسئول_نظم_معلومات (يشترط الخبرة)

11) اوفيس_بوي: (جميع الفروع)

• جميع الوظائف مؤهل_عالي_فقط - خريجين فقط - عدا وظيفة (اوفيس بوي) دبلوم فقط .

• الوظائف (5-6-7-8) كلية تجارة فقط تقدير جيد علي الاقل .

• المميزات: ( رواتب مجزية - تامين طبي - اجتماعي - حياة) .

•برجاء إحضار #السيرة_الذاتية

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Mohamed Ali - 01069097007

MR. Islam Magdy - 01091032558

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4 - محافظة_القاهرة

يوم الاربعاء القادم الموافق 24 فبراير 2021

برجاء_ارتداء_الكمامة_اثناء_التواجد_بالفرع

العنوان : المطرية 33 شارع الحرية – مركز الزيتون – القاهرة

من الساعة 10 صباحاً الى 3 عصراً

الوظائف المطلوبة:

1. رؤساء مجموعات

2. أخصائي تمويل ( 80% من الوظيفة عمل ميداني )

مكان الفرع:

القاهرة ( المطرية مركز الزيتون )

متطلبات الوظائف:

• مؤهل عالي مناسب.

• مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

• إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها.

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

للتواصل:

استاذة / نورهان - 01029715767

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5 - محافظة سوهاج

الاربعاء والخميس 24 و 25 فبراير 2021م للتعيين بالفروع الاتية:

( طما - طهطا - جهينه - المراغه - سوهاج - جرجا - البلينا - المنشاه - ساقولته )

عنوان_المقابلات :

سوهاج : ش اسيوط - برج المستشار احمد ابو ضيف امام ابراج الشرق للتامين بجوار محطة وقود المؤسسة .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل:

المهام_الوظيفة:

• الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

• شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

• الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

متطلبات_الوظيفة:

• مؤهل عالي_فقط .

• خريجين فقط .

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

• حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

• يرجي احضار السيرة_الذاتية و صورة من المؤهل الدراسي :

للاستفسار: التواصل واتس_اب:

01008186601

MR. Ahmed Essmat

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