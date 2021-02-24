شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات الخاصة يجتمع اليوم.. وأمين المجلس: امتحانات التيرم الأول السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن أمانة المجلس ستعقد اجتماعا اليوم، الأربعاء، وذلك بهدف مناقشة خريطة امتحانات الفصل الدراسى الأول واستئناف الدراسة بالتيرم الثانى، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، وذلك خلال فترة الامتحانات.

وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن امتحانات الفصل الدراسى الأول واستئناف الدراسة بالجامعات الخاصة سيكون بداية من يوم السبت المقبل 27 فبراير، موضحا أن ما يتم تطبيقه على الجامعات الحكومية يتم تطبيقه أيضا على الجامعات الخاصة فى هذا الشأن.

وتابع امين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن من المقرر أن يتطرق الاجتماع إلى مناقشة نتائج القبول الالكترونى الموحد بالنسبة لتنسيق لطلاب الجامعات الخاصة فيما يخص المرحلة الأولى التى تم اعتمادها الأيام الماضية، إضافة إلى عرض نظام القبول بالنسبة للمرحلة الثانية.

وتستأنف الدراسة بالجامعات يوم السبت المقبل، ولا صحة بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول.

كان المجلس الأعلى للجامعات، قد أكد فى اجتماعه الأخير السبت الماضى على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأهاب الأعلى للجامعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

كما ناشد طلاب الجامعات والمعاهد عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التى من المتوقع أن يكثف بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ترويجها خلال الفترة القادمة بقصد إثارة حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى سعى لبعض من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى إلى تزييف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف خلق حالة من التشويش والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.