شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة لطلاب الصف الثانى الثانوى فى مادة الكيمياء مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر الحكومة لجميع طلاب الصف الثاني الثانوى، مراجعة فى مادة الكيمياء وعلى الطلاب متابعة البث المباشر فى السابعة من مساء الويم الأربعاء، ويمكنهم كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث، عبر منصة حصص مصر.

وتنطلق امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم 28 فبراير الجارى إلكترونية وورقية للطلاب الذين لم يستلموا أجهزة التابلت.

ؤدى طلاب الصفين الأول والثانى فى الثانوية العامة امتحانات الفصل الدراسى الأول داخل المدرسة ويمنع أداء الامتحان خارج المدرسة ومن يؤدى الامتحان خارج المدرسة يعتبر راسبا، وفى حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا يبلغ ولى الأمر المدرسة فورا ويقدم الشهادة والأوراق الدالة على الإصابة من مستشفى حكومى، ويتم تأجيل الامتحان له ويؤديه فى وقت لاحق يحدد من قبل الجهات المختصة، ولا يجوز أداء الامتحانات ورقيا لمن لديهم أجهزة تابلت ويحرر محضر إثبات حالة فى حالة تعذر أداء الامتحان إلكترونيا، على أن تلتزم المدارس بتوفير قاعات الإنترنت وتسلم كشوف الحضور يوميا إلى إدارة شئون الطلبة.



وتضع الإدارات التعليمية امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان ورقيا لعدم استلامهم أجهزة التابلت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الورقى فى نفس توقيت الاختبار الإلكترونى لباقى زملائهم فى اللجان الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية، على أن يتم تصحيح الامتحان الورقى من خلال الإدارات والمدارس الثانوى وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثانى.



وتمت إتاحة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثانى الثانوى والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الحالى.