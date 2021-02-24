السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة لحركة القطارات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت هيئة السكة الحديد عن بعض التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

1- "خط القاهرة - الإسكندرية": متوسط تأخيرات القطارات ٤٠ دقيقة.

2- "خط القاهرة - السد العالي": متوسط تأخيرات القطارات: (القاهرة - أسيوط) ٤٠ دقيقة، و(أسيوط - أسوان) ٢٠ دقيقة.

3- "خط بنها - بورسعيد": متوسط تأخيرات القطارات ٣٥ دقيقة.

4- "خط طنطا - المنصورة - دمياط": متوسط تأخيرات القطارات ٤٠ دقيقة.

5- "خط قليوب - شبين القناطر - الزقايق - المنصورة": متوسط تأخيرات القطارات ٣٥ دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين بسبب هذه التأخيرات، وأهابت بالمسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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