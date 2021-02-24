تصل لـ20%.. القابضة للصناعات الغذائية: تخفيضات بأسعار الخضر والفاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% إلى 20 %.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، والخضروات والفاكهة، واللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،

وأشار رؤساء الشركات إلى أن منافذ الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها كل احتياجات المواطن من الخضر والفاكهة بتخفيضات مناسبة، مؤكدين أن الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بنفس السعر، والفلفل الرومي بـ 6.50، والجوافة 8.50، لكيلو ، وأشاروا إلى أن اللحوم البرازيلى المجمدة تباع بالمجمعات بـ 65 جنيه للكيلو، وكذلك اللحوم المفرومة المجمدة، و بسعر 85 جنية للسوداني الطازجة، والدواجن المجمدة 30 جنية للكيلو.

من ناحية أخرى يتابع قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مع أسواق الجملة أسعار الخضروات والفاكهة من خلال بيان يرسل يومياً من أسواق الجملة، فضلاً عن المتابعة والمرور الميداني على تلك الأسواق.

وأشار البيان الوارد من سوق العبور بالقاهرة أن الطماطم تخرج من السوق بسعر 1 جنيه الي 1.8 قرش جملة لتباع في أسواق التجزئة من 2 جنيه إلى 3.5 للكيلو والبطاطس من 1.1 جنيه الى 2.2 جنيه جملة لتباع للمستهلك من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، والجوافة من 5 جنيه الى 7 جنيه جمله لتباع للمستهلك من 7 جنيه 10 جنيهات.​