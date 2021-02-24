امتحانات شهرية بديلة.. وزير التعليم: إلغاء امتحانات نهاية الترم الثاني لسنوات النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آلية التقييم للطلاب بصفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له على إحدى جروبات أولياء الأمور، إنه لا توجد امتحانات نهائية بالترم الثانى لطلاب صفوف النقل.

وأضاف شوقي أن هناك امتحانات شهرية بديلة عن امتحان نهاية الترم الثاني، بمعنى أن متوسط الدرجات الحاصل عليه الطالب في ٣ امتحانات شهرية يمثل درجته في الترم الثاني.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام امتحان واحد نهاية كل شهر، بداية من شهر مارس المقبل وحتى مايو المقبل، على أن تقام الامتحانات في المدرسة.