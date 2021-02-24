شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري جديد بشأن البحث عن الغاز في شمال سيدى جابر البحرية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترخيص لوزير البترول والثورة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى أي سى إل كوربوريشن ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدى جابر البحرية بالبحر المتوسط.

وللإطلاع على نص القرار:

الجريدة الرسمية 24-2-2021 by fatma mohamed