شكرا لقرائتكم خبر عن مسن يدخل في نوبة بكاء على الهواء مباشرة: «عندي 7 أولاد وسابوني أنام عالرصيف 11 سنة » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخل رجل مُسن، في نوبة بكاء خلال استضافة المذيعة ريهام سعيد له، ببرنامجها «صبايا الخير»، على شاشة النهار، بعدما تركه أولاده يعيش على الرصيف دون أي مساعدة.

وقال الرجل المسن: وقال: «عيالي رموني في الشارع، أنا طلقت والدتها من 11 سنة بسبب خلافات بيننا، وتركت المنزل والجمل بما حمل، وتركت أولادى»، مشيرًا إلى أن أولاده متزوجين، وأصغر واحد عنده 30 سنة«.

وتابع:«بعيش على الرصيف، وعيالي كانوا بيعدوا عليا على الرصيف، وكانوا يشوفوني نايم، ويعملوا نفسهم مش شايفيني، كانوا بيخبوا وشهم عني، ما حدث شيء سيء وصعب ولا يمكن تحمله».

وختم:«أعيش في الشارع منذ 11 عامًا، وبأكل فول وطعمية، معايا 4 بنات و3 صبيان، وللأسف مش حاببهم، وعيالي مش رجالة.. سابوني نايم على الرصيف».