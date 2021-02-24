شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إقامة كازينوهات وبرجولات لخدمة المصطافين بـ3 شواطئ في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، أن اللجنة الفنية في الهيئة وافقت على 3 طلبات تقدمت بها محافظة الاسكندرية لإنشاء كازينوهات وبرجولات على الشواطئ في منطقة سيدى بشر لخدمة المصطافين، انتظاراً لعرضها على اللجنة العليا لاعتماد الموافقة أو رفضها بعد دراستها بشكل وافٍ.

وأضاف «حنا»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الموافقات الأولية تقضي بالسماح بإنشاء برجولات خشبية وأماكن شماسى وغرف لتغيير الملابس وكازينوهات سهلة الفك والتركيب، مشيراً إلى أن الاستغلال والادارة يتبعان المحافظة وانما دور الهيئة المصرية لحماية الشواطئ الموافقة من عدمه على أي انشاءات حتى لو كانت بسيطة على خط الشاطئ حتى لا يكون هناك أي اعتراضات مستقبلية على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم تخص الهيئة.

وأشار إلى أن الموافقات الثلاثة تخص منشآت استثمارية سياحية بشاطئ سيدى بشر 1و2و3 شرق الاسكندرية، لافتاً إلى أن دور الهيئة منح التراخيص بعد تقديم البيانات الكامل الخاصة بأي مشروع يتم طلب الحصول على موافقة من الهيئة عليه.

وأوضح أن اللجنة الفنية رفضت طلب بتقنين أوضاع قرية سياحية في الساحل الشمالى لحين إزالة المخالفات والتعديات الواقعة على خط الشاطئ من قبل القرية، لافتا إلى ارجاء الحصول على الموافقة بالتقنين لحين إزالة المخالفات.

وأشار إلى أنه ترأس الاجتماع التاسع والعشرين للأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص والتي تم تشكيلها طبقا للقرار الوزاري رقم 920 لسنة 2016، برئاسته وبحضور كل من المهندس طارق السيد نائب رئيس الهيئة، وعضوية كل من مندوبي وزراء الوزارات المعنية ومندوبي محافظي المحافظات الساحلية المعنية وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك لمناقشة والتوصية بمنح تراخيص منشآت على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط تمهيدا للعرض على اللجنة العليا.

وقال أن الاجتماع ناقش 28 طلب بالمحافظات المختلفة، شملت 9 طلبات بمحافظة البحر الأحمر، و4 طلبات بمحافظة السويس، و5 طلبات بمحافظة جنوب سيناء، وطلب بمحافظة البحيرة، وطلبين بمحافظة دمياط، و4 طلبات بمحافظة الاسكندرية، وطلبين بمحافظة مرسى مطروح، وطلب بمحافظة كفر الشيخ .

"حماية الشواطئ" توافق على منشآت سياحية لخدمة المصطافين بـ3 شواطئ فى الاسكندرية (صور)

"حماية الشواطئ" توافق على منشآت سياحية لخدمة المصطافين بـ3 شواطئ فى الاسكندرية (صور)

"حماية الشواطئ" توافق على منشآت سياحية لخدمة المصطافين بـ3 شواطئ فى الاسكندرية (صور)

"حماية الشواطئ" توافق على منشآت سياحية لخدمة المصطافين بـ3 شواطئ فى الاسكندرية (صور)